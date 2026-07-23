Посол США в Индии Гор принял участие в переговорах Лаврова и Рубио в Маниле

Посол США в Индии участвует в переговорах Лаврова и Рубио в Маниле Посол США в Индии Гор принял участие в переговорах Лаврова и Рубио в Маниле

Москва23 июл Вести.Посол Соединенных Штатов Америки в Индии Серджио Гор принял участие во встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова, которые прошли в Маниле. Кадры со встречи дипломатов появились в социальных сетях.

Серджио Гор, также известный как Сергей Гороховский – уроженец Ташкента. Его семья переехала в США в 1999 году. В возрасте 38 лет Гор занял пост директора по кадрам в Белом доме. На данный момент он работает на должности посла США в Индии и является спецпосланником президента США Дональда Трампа по делам Южной и Центральной Азии.

Помимо него в состав американской делегации на переговорах в Маниле входят заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер, должность которой до 2024 года занимала Виктория Нуланд, и Дэн Холлер – советник Госдепартамента Штатов.

Переговоры Лаврова и Рубио в Маниле началась в 11.54 по местному времени (06.54 мск) и завершилась в 12.31 (07.31 мск). Диалог длился около 35 минут. Эта двусторонняя встреча стала четвертой с 2025 года.