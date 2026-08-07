Москва7 авг Вести.Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которого обсудил с узбекским коллегой развитие двухсторонних отношений между странами. Об этом сообщила пресс-служба лидера Узбекистана.

Как сообщается, в ходе переговоров "подчеркнута последовательная реализация всех достигнутых на высшем уровне договоренностей, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства".

Трамп также отметил, что отношения между странами достигли "беспрецедентного уровня". Стороны обсудили экономическую программу, расширение связей между регионами и совместные проекты в авиации, автопроме, горной добыче, энергетике, металлургии, цифровых технологиях и других сферах.

Помимо этого, узбекский лидер вновь поздравил американского коллегу с 250-летием независимости США.

В ходе разговора были затронуты также вопросы международной повестки. Обе стороны подчеркнули необходимость продолжения совместных усилий для укрепления глобальной безопасности и мирного урегулирования существующих конфликтов. Завершая беседу, узбекский президент передал приглашение американскому коллеге посетить Узбекистан с официальным визитом.