Путин по телефону поздравил Мирзиёева с днем рождения

Путин позвонил Мирзиёеву и тепло поздравил его с днем рождения Путин по телефону поздравил Мирзиёева с днем рождения

Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву и тепло поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с днем рождения говорится в сообщении

В ходе разговора лидеры высоко оценили уровень двустороннего взаимодействия и выразили настрой на дальнейшую активную работу по укреплению партнерства.

Ранее Путин направил Мирзиёеву телеграмму, в которой отметил вклад президента Узбекистана в упрочение стратегического партнерства двух стран и сообщил, что очень дорожит товарищескими отношениями с именинником.

Шавкату Мирзиёеву исполнилось 69 лет.