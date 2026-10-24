Притчин: визит Рубио в Узбекистан не принес новых проектов для Центральной Азии Притчин заявил, что итоги встречи Рубио в Самарканде оказались скромными

Москва24 окт Вести.Визит госсекретаря США Марко Рубио в Узбекистан не привел к появлению новых инициатив по углублению сотрудничества Вашингтона со странами Центральной Азии.

Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По словам эксперта, ожидания от встречи в Самарканде были высокими, поскольку она стала первой встречей на министерском уровне после полноценного саммита США и стран Центральной Азии в ноябре 2025 года.

Конечно, ожидалось, что в рамках этой встречи, тем более в Самарканде, планировалось как минимум подписание и продолжение той же динамики углубления стратегического взаимодействия США со странами региона. Но, как оказалось, фактически единственным итоговым документом стало совместное заявление, которое фактически не содержит никаких предметных новых моментов и в целом продолжает общую такую политику платформенного подхода, когда сам по себе формат С5+1 (пять стран Центральной Азии + США - прим.ред.) является самодостаточным условием для диалога даже без какого-то Конкретного наполнения пояснил Притчин

Он также подчеркнул, что по итогам встречи не было представлено новых проектов, предложений или идей, а также конкретных шагов по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Проблема в том, что нынешний этап активизации взаимодействия стран Центральной Азии и США носит достаточно однобокий характер. То есть все те соглашения, новые контракты, которые подписываются между странами региона и Соединенными Штатами Америки, они преследуют две цели: обеспечение доступа американских компаний к ресурсам в Центральной Азии, либо обеспечению доступа американским компаниям рынков в Центральной Азии с гарантированными покупками отметил Притчин

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл с рабочим визитом в Самарканд 18 октября для участия во встрече в формате С5+1 (все пять стран ЦА: Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) и встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. По итогам визита были подписаны 54 соглашения на общую сумму около 12 миллиардов долларов.