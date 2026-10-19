Узбекистан и США подписали пакет соглашений на $12 млрд в ходе визита Рубио

Узбекистан и США подписали 54 соглашения на $12 млрд Узбекистан и США подписали пакет соглашений на $12 млрд в ходе визита Рубио

Москва19 окт Вести.Узбекистан во время визита госсекретаря США Марко Рубио в страну подписал пакет из 54 соглашений с компаниями США на общую сумму в 12 миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Станислав Баграмов.

Соглашения охватывают модернизацию промышленной, транспортной и энергетической инфраструктуры Узбекистана, освоение важнейших минеральных ресурсов, развитие финансового сектора и цифровых технологий. Также планируется сотрудничество в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании передает слова Баграмова издание Kursiv Media

В транспортной сфере Узбекистан договорился о поставках двигателей для самолетов Uzbekistan Airways компанией GE Aerospace, а также о локализации производства железнодорожной техники и запасных частей компании Wabtec.

Соглашения с финансовыми компаниями Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup и BlackRock предусматривают выход узбекских компаний на международные рынки капитала, привлечение институциональных инвесторов и финансирование инфраструктурных проектов.

В горнодобывающей отрасли Узбекистан договорился о сотрудничестве с ReElement Technologies, Traxys и Trafigura - эти соглашения охватывает геологоразведку и освоение месторождений полезных ископаемых, технологическое взаимодействие и поставку минеральных ресурсов.

Кроме того, Ташкент будет развивать спутниковую связь вместе с Amazon Leo, внедрять современные медицинские технологии вместе с GE HealthCare и заниматься сельскохозяйственными проектами с Valmont Industries.

Марко Рубио вместе с супругой ранее прибыл в Самарканд на встречу глав МИД стран Центральной Азии и США в формате С5+1, а также на второе заседание американо-узбекского делового и инвестиционного совета.