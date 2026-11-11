Венесуэла впервые за много лет отправила нефтяное оборудование на ремонт в США Bloomberg: Венесуэла впервые за многие годы отремонтирует оборудование в США

Москва11 ноя Вести.Венесуэла впервые после многих лет санкций отправила в США на ремонт государственное нефтяное оборудование, пишет Bloomberg.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство, президент Petróleos de Venezuela SA Эктор Обрегон 23 октября подписал бумаги, разрешающие экспорт четырех газогенераторов и шести газовых компрессоров в цеха Siemens Energy AG в США. Оборудование, которое хотят установить на озере Маракайбо для увеличения добычи, отправилось в Хьюстон в американском штате Техас утром 11 ноября.

Сделку организовала компания North American Blue Energy Partners (NABEP), возглавляемая Алехандро Бетанкуром, главным посредником администрации Трампа в Венесуэле. Ремонтные работы, оцениваемые почти в 46 миллионов долларов, займут от трех до шести месяцев сообщает Bloomberg со ссылкой на источник

По данным агентства, исправное оборудование критически важно для повышения добычи нефти в западной Венесуэле. Ремонт нужен, чтобы NABEP достигла уровня добычи в 500 тыс. баррелей в сутки к концу 2028 года по соглашению с Минобороны США, охватывающему как минимум 17 месторождений.

После разрыва отношений с США в начале 2000-х годов Каракас заключал соглашения о техническом обслуживании с Ираном и Китаем. Теперь модернизированное оборудование позволит закачивать газ обратно в скважины, а это облегчит добычу нефти, отметили в Bloomberg.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты за первые девять месяцев 2026 года получили более 12 миллиардов долларов от экспорта венесуэльской нефти и природных ресурсов.