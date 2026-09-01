Поддержанная Трампом компания направит в Венесуэлу более 50 буровых установок WSJ: NABEP планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок

Москва1 сен Вести.Нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP), которую поддерживает администрация президента США Дональда Трампа, планирует направить в Венесуэлу более 50 буровых установок для масштабного увеличения добычи нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Согласно плану NABEP, первые шесть буровых установок должны быть запущены до конца 2026 года, еще 12 — в течение 2027 года. С 2028 года компания намерена вводить по две установки ежемесячно, пока их общее количество не достигнет 52.

Для реализации проекта NABEP уже приобрела 23 буровые установки у американских подрядчиков Helmerich & Payne, Precision Drilling и Patterson-UTI Energy. Кроме того, компания планирует задействовать около 30 установок для капитального ремонта скважин.

В рамках ранее анонсированной сделки с США американские власти рассчитывают получить около 35% в NABEP. Компания намерена разрабатывать 17 венесуэльских месторождений с доказанными запасами около 65 млрд баррелей нефти — примерно пятой части совокупных запасов страны.

Ранее Трамп заявлял, что поставки венесуэльской нефти в США в рамках нового соглашения могут начаться в ближайшие два-три года, а возможно, и раньше. Проект NABEP предполагает существенное расширение нефтедобывающей инфраструктуры Венесуэлы на фоне продолжительного спада производства сырья.