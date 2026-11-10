США за девять месяцев получили $12 млрд от нефти Венесуэлы NYT: США получили $12 млрд от экспорта нефти Венесуэлы

Москва10 ноя Вести.США за первые девять месяцев 2026 года получили более 12 миллиардов долларов от экспорта венесуэльской нефти и природных ресурсов. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

По данным отчета, Минфин США ранее открыл специальный счет для управления средствами, поступающими из Венесуэлы. Сначала он находился в Катаре, но в конце января его перевели в Citibank в Нью-Йорке.

С 3 января по конец сентября на счет поступило 12,26 млрд долларов. Как отмечает NYT, значительная часть этой суммы вскоре была направлена обратно в Венесуэлу. По данным KPMG, 11,7 млрд долларов вернули для поддержки курса национальной валюты, еще около 130 млн долларов пошли на обслуживание внешнего долга.

Издание также указывает, что международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на продажу венесуэльского сырья, обеспечили около 61% всех средств, поступивших на счет к концу сентября.