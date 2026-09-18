Эксперт Симонов объяснил, в чем успех США в конфликте с Ираном Глава ФНЭБ Симонов: в войне с Ираном США укрепляют позиции на рынке нефти

Москва18 сен Вести.США в ходе конфликта с Ираном успешно реализуют задачу-минимум - усилить свои позиции на мировом рынке нефти. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" руководитель Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

По его словам, в войне с Ираном США успешно решают по меньшей мере часть задач.

Я лично считаю, что у Соединенных Штатов была задача-максимум в этой истории и задача-минимум. Задача-максимум - конечно, это смена политического режима в Иране, что позволило бы Соединенным Штатам по венесуэльской модели получить доступ и к иранским запасам. А там не только нефть, как мы знаем - и газовые огромные запасы, Иран только России проигрывает по доказанным запасам газа. Эта задача-максимум пока не решается и, возможно, решена не будет. То есть Иран здесь показал зубы и показал возможности для сопротивления. Но вот задачу-минимум, то есть усилить… свое доминирование на мировом рынке нефти даже без получения доступа к иранским запасам, пока Соединенные Штаты решают отметил Симонов

Эксперт прокомментировал высказываемое некоторыми наблюдателями, в том числе в самих США, мнение, что ситуация зашла в тупик.

Когда говорится про тупик, обычно считается, что в политическом плане у Трампа нет решения. Но, опять же, с точки зрения экономических интересов, в чем проблемы для Соединенных Штатов, если не брать стоимость топлива на заправках? С точки зрения энергетики они скорее являются бенефициарами этой истории. А кстати, кто страдает больше всех? Крупные импортеры. Кто у нас крупный импортер нефти, импортер номер один? Китай… сказал Симонов

Он добавил, что дорогая нефть напрямую бьет по Китаю.

Но, опять же, я согласен с тем, что если загнать нефть на уровень реально 100-120-150 [долларов за баррель], это для нефти будет тяжелым ударом, и они это должны понимать. Поэтому пока все-таки, вы видите, что ситуация управляемая. То есть стоит нефти уйти на уровень 110, тут же рынок откатывается под влиянием якобы прекрасных новостей. То есть вот эту манипуляцию Соединенные Штаты освоили, и я не исключаю, что они будут продолжать как бы кран открывать-закрывать, открывать-закрывать и рынком манипулировать заявил руководитель Фонда национальной энергетической безопасности

По словам эксперта, США получили хорошую возможность обновить свои запасы нефти.

С точки зрения запасов США, ну, это тут тоже отдельная история, потому что я постоянно тоже читаю панические новости о том, как в США заканчиваются запасы. Но вы не забывайте, что США десятилетиями хранили там нефть, и сейчас уже на рынке были вопросы относительно химических свойств нефти вообще, что происходит с нефтью, если она хранится именно вот в специальных хранилищах, а не в земле, что называется, в виде запасов. И Соединенные Штаты как раз, чтобы распродать, разгрузить, вполне эффективно это сделали, сами организовали кризис, распродали запасы, сопровождая это страшилками на тему: "Американские запасы пусты". И теперь они их будут заполнять отметил Симонов

Также глава ФНЭБ отметил: цены на нефть на мировом рынке пока далеки от периодически появляющихся апокалиптических прогнозов.