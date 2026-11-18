Москва18 ноя Вести.Роботизация и автоматизация складов, несмотря на сложность интеграции различных IT-систем, в ближайшем будущем значительно ускорят обработку грузов. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель Группы компаний ИТБ Федор Якимчук.

По его словам, интеграция IT-систем – это главный нюанс роботизации. Каждый производитель имеет свою систему управления, и поэтому необходимо объединить их с внутренней системой управления складом ГК ИТБ.

Роботизация и автоматизация складов позволит очень сильно увеличить в ближайшее будущее скорость обработки грузов на складах. И сейчас, на самом деле, основным нюансом роботизации является объединение IT-систем, потому что каждый производитель, представляющий своего робота, имеет свою систему управления. И объединить всех роботов вместе с нашей, внутренней разработанной собственной IT-системой управления складом - это еще одна большая работа, но я думаю, в ближайшие два года мы увидим огромное количество роботизированных складов рассказал Якимчук

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