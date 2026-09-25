Москва25 сен Вести.Российская продукция выигрывает у китайской по качеству, в то время, как китайская одерживает победу в экономической части. Об этом ИС "Вести" рассказал директор по производству компании "ВолгаЦемМаш" Андрей Ширинкин.

По его словам, сейчас на предприятии идут значительные вложения в капитальный ремонт: восстанавливаются кровля и отопление производственных цехов, а также обновляется изношенное оборудование. Сейчас здесь изготавливают дробилки, печи и мельницы, которые предназначены в том числе для предприятий горнодобывающей и цементной промышленности.

Он отметил, что отечественной продукции составляет серьезную конкуренцию китайская. Она дешевле, но проигрывает российской в качестве.

У нас конструкторское бюро свое очень сильное. То есть все запросы, которые нам присылают, допустим, переделать с какой-то с одной фирмы зарубежной, на наши аналоги, мы, конечно же, разрабатываем все чертежи, всю конструкторскую документацию согласовываем, отправляем заказчикам и по ней работаем. Cейчас очень большое конкурентное преимущество у Китая. Очень много закупок идет в Китай, потому что по экономической составляющей они выигрывают. Но по качеству все равно мы считаем, что наша продукция лучшего качества пояснил Ширинкин

Директор добавил, что в компанию также привлекают молодых специалистов, чтобы после прохождения воинской службы они продолжили свою работу.