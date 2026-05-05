Эксперт Кусков заявил, что за последний год рынок серверного оборудования просел Эксперт Кусков: за последний год рынок серверного оборудования просел

Москва5 мая Вести.За 2025 год рынок серверного оборудования в России просел. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Серверное оборудование и мобильные базовые станции сейчас активно замещаются отечественными решениями.

Действительно, на сегодняшний момент в Российской Федерации уже есть несколько производителей подобной техники. Правда, комплектующие практически все иностранные, китайские, прежде всего, но мы уже научились делать подобную технику. Я не думаю, что какого-то ажиотажа стоит ожидать. Во-первых, за последний год рынок оборудования просел. Спрос гораздо ниже, чем предложения сказал Кусков

Ранее Минпромторг прокомментировал информацию об исключении комплектующих HP, IBM, Kingston, Samsung, Toshiba, Hitachi и Acer из списков продукции, которую разрешено завозить в Россию по параллельному импорту. В ведомстве пояснили, что производство аналогичных комплектующих уже наладили российские компании.