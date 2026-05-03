Москва3 мая Вести.Самым дешевым металлом, обращающимся на мировых биржевых площадках, сейчас является свинец: тонна этого сырья оценивается менее чем в 2 тысячи долларов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Самый дешевым металлом, который торгуется на мировых рынках, считается свинец - его цены находятся на уровне от 1,8-1,99 тысячи долларов за тонну отметила специалист

По словам Левашенко, такие скромные котировки связаны с сокращением востребованности свинца в ключевых для него отраслях - автопроме и производстве аккумуляторных батарей, где это сырье последовательно вытесняется литием и никелем. Эксперт уточнила, что металл также находит применение при выпуске красок и пигментов, на которые приходится порядка 5% от общего потребления, используется в защитных покрытиях зданий и сооружений, а также при изготовлении медицинской техники, в частности рентгенографической аппаратуры.

Сырьем для производства свинца служат концентраты, получаемые при разработке полиметаллических и свинцово-цинковых руд. Основной объем такого сырья выпускает Китай - 42,3% от мирового показателя, далее следуют Австралия с 10,2%, Перу с 5,9%, США с 5,8% и Россия с 5,4%. По данным отчета Геологической службы США, к началу 2026 года совокупные мировые запасы свинца превышают 2 миллиарда тонн, а наиболее значительные месторождения находятся на территории Австралии, Китая и России.

Ранее, 26 апреля, эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский сообщил, что самым редким металлом в мире является искусственно синтезируемый калифорний. По его словам, этот элемент производится в ядерных реакторах, которые имеются только у России и США, и применяется в лучевой терапии, а также при изучении металлов.