Фермер Рудый: барана в Киргизии продали за $1 млн из-за его происхождения

Эксперт объяснил, почему племенного барана могут оценить в $1 млн Фермер Рудый: барана в Киргизии продали за $1 млн из-за его происхождения

Москва24 сен Вести.Барана породы арашан могли продать за 1 миллион долларов из-за его происхождения и высокой племенной ценности. Об этом MK.RU рассказал фермер из Астраханской области Сергей Рудый, комментируя продажу животного на международном фестивале овец в Киргизии.

По словам специалиста, сама порода не является уникальной – ценность имеют только элитные представители с выдающимися характеристиками. При оценке животного учитывают его родословную, показатели предков, телосложение, здоровье и качество потомства.

Миллион отвалили за происхождение барана. Смотрели, кто у него отец, дед, какие показатели были у потомства. В общем, на торги выставили барана из крутого семейства сказал Рудый

Эксперт отметил, что обычный арашан стоит сотни или несколько тысяч долларов, а хороший племенной баран – десятки тысяч. За особенно ценных производителей могут просить сотни тысяч долларов, однако цена в один миллион долларов, по его оценке, не является обычной для породы.

Высокая стоимость связана прежде всего с возможностью получить от животного потомство с нужными характеристиками. Один выдающийся производитель способен существенно повлиять на качество всего стада и повысить стоимость последующих поколений. При этом такого барана не используют для получения мяса.

При такой цене, это будет самый дорогой и бессмысленный шашлык в истории пояснил специалист

Животное будут использовать для разведения, подбирая ему овец и оценивая характеристики потомства.

Арашаны распространены в Киргизии и других странах Центральной Азии. В Россию представителей этой породы также периодически завозят, однако, по словам Рудого, миллионные суммы за них российские животноводы не платят.