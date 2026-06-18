Эксперт объяснил, почему РФ не наносит ядерные удары по Украине и странам НАТО Эксперт пояснил, почему РФ не наносит ядерные удары по Украине и странам НАТО

Москва18 июн Вести.Россия не может бомбить "все, что видит", вынуждая Украину пойти на уступки, так как имеет "ядерное проклятье", и любая ее атака будет воспринята как пролог к ядерной войне. Об этом эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил в интервью ИС "Вести".

Эксперт провел параллель между РФ и Ираном, который, благодаря жесткой политике, добился выгодной сделки с США. По мнению Наумова, РФ не может переменять метод иранских властей в переговорах с Украиной.

У нас и у всех других ядерных держав есть такое ядерное проклятие. На ядерной стране лежит большая ответственность, которая говорит, что она не может просто так наносить какие-то удары, которые может позволить себе неядерная страна. …. Любой наш удар по стране НАТО, это в НАТО может быть воспринято, в США может быть воспринято как пролог к ядерной войне, потому что мы ядерная страна, и, безусловно, это не только большие наши успехи, большое наше достижение, большая наша удача, ну и большая наше ответственность заявил Наумов

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил журналистам, что возможность применения ядерного оружия в украинском конфликте становится все выше и обозначил условие, при котором это состоится.