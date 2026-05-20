Эксперт объяснила, что значили цветы на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Эксперт объяснила значения цветов на переговорах Путина и Си Цзиньпина Эксперт объяснила, что значили цветы на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Москва20 мая Вести.Цветочные композиции, которые украшали столы на церемонии подписания документов лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, состояли из антуриумов, роз, хризантем или подсолнухов. Каждый из этих цветов имеет свое значение, рассказала в беседе с МК.RU президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Прежде всего, она отметила, что в композициях были желтые и розовые цветы. Желтый цвет в Китае ассоциируется с императорской властью, силой, почетом, достоинством, розовый цвет символизирует положительные черты у участников мероприятия. Как отметила эксперт, в центре цветочных композициях были антуриумы, что подчеркивает доброжелательность, стремление к крепкой дружбе и сотрудничеству.

Антуриум в Поднебесной символизирует гостеприимство, изобилие, доброжелательную и миролюбивую атмосферу. Считается, что этот цветок приносит достаток и обеспечивает прибыль указала Холгова

Ярко-желтыми цветами в составе композиции могли быть хризантемы или декоративные подсолнухи, предположила она

Если это хризантемы, то в Китае этот цветок символизирует мудрость и долгую жизнь. Хризантема - морозостойкий цветок, который способен переносить низкие температуры и непогоду. Поэтому она символизирует жизненную силу и устойчивость к невзгодам сказала эксперт

Цветами пурпурного цвета в букетах могли быть азалии, которые в Китае являются символом гармонии, сотрудничества, движение вперед, а также "роскоши и королевской власти".

Роза в китайской культуре занимает очень почетное место и символизирует процветание, стабильность и долговечность. Поэтому в представленных букетах очень много роз, и это, безусловно, хороший признак резюмировала Холгова

19-20 мая глава российского государства совершил официальный визит в Китай. По итогам переговоров с коллегой из Китая стороны подписали ряд документов, включая декларацию о становлении многополярного мира и заявление об укреплении партнерства и взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества.