Эксперт: Пашинян пытается давить на РФ заявлениями о пограничниках Эксперт Крылов: заявлениями о пограничниках Пашинян пытается надавить на РФ

Москва26 ноя Вести.Заявлениями о выводе российских пограничников премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается надавить на Россию. Об этом заявил главный научный сотрудник сектора Кавказ Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов.

По его словам, Пашинян хочет сохранить для Армении все льготы, которые сейчас применяются со стороны РФ, сообщает KP.RU.

Заявление сделано в преддверии его визита в Москву. Это форма давления на российское руководство сказал Крылов

В случае, если Армения не сохранит льготы, эксперт предположил вывод не только российских пограничников, но и базы РФ в Гюмри. С дальнейшим сближением Еревана с ЕС будут минимизированы или разорваны экономические отношения, а российский бизнес будет вытеснен из Армении, считает Крылов.

Сегодня в ходе брифинга Пашинян заявил, что в ближайшие годы Пограничная служба ФСБ России полностью прекратит деятельность на территории Армении. Это заявление прозвучало накануне его анонсированного визита в Москву в начале декабря.

Сейчас российские пограничники совместно с погранвойсками Армении охраняют границы с Турцией и Ираном на основании договора 1992 года.