Эксперт рассказал, как пираты "хулиганят" на частоте "Радио Судного дня" Владелец "УВБ-76 эфир" заявил о пиратах в эфире "Радио Судного дня"

Москва3 окт Вести.В эфире станции УВБ-76, известной как "Жужжалка" и "Радиостанция Судного дня", периодически появляются радиопираты - как правило, они включают музыку и общаются между собой. Об этом заявил в комментарии РИА Новости исследователь радиомониторинга и владелец Telegram-канала "УВБ-76 эфир", который слушает станцию и делится ее сообщениями.

Дело в том, что в последнее время на частоте 4625 кГц, где вещает "Жужжалка", участились случаи незаконного появления радиопиратов в эфире.

По словам исследователя, "хулиганство пиратов", которые обычно активизируются после заката солнца – это связано с особенностями распространения радиоволн на этой частоте, - можно определить сразу.

На частоте появляется посторонний радиосигнал, который может быть музыкой, свистом или шипением, а иногда несколько радиохулиганов ведут между собой открытый радиообмен заявил он

Исследователь уточнил, что некоторые пираты используют цифровые виды модуляции для наложения рисунков и изображений на спектрограмме.

По его словам, у радиопиратов есть свои традиции. Например, русскоязычный "Килогерц" всегда включает песню Виктора Цоя "Спокойная ночь", когда покидает частоту.

Собеседник агентства также отметил, что повлиять на штатную работу частоты пираты не могут, поскольку они лишь создают помехи поверх основного сигнала.

"УВБ-76" - коротковолновая радиостанция, предназначение которой неизвестно общественности. Радио вещает, предположительно, с 70-х годов, большую часть времени в эфире звучит "жужжащий" сигнал, но иногда появляются загадочные слова.