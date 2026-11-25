Эксперт Рыбальченко объяснил, как сделать доступнее поездки на такси с детьми Эксперт: введение нормативов сделает доступнее поездки на такси для семей

Москва25 ноя Вести.Введение нормативов сделает поездки для семей с детьми доступнее. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

Я считаю, что нужно вводить определенные нормативы по аналогии, как мы вводим для аптечек, для огнетушителей. По крайней мере один бустер и одно кресло в такси должно быть. А если семья многодетная семья, то там, конечно, должны быть специальные такси, авто более большой вместимости, для которых у нас должны быть определенные преференции, в том числе у агрегаторов заявил он

По поводу многодетных семей эксперт также отметил проект семейного такси, который был реализован в Башкирии.

Там было организовано так называемое семейное такси. То есть был специально закуплен многоместный транспорт, потому что часто семью большую в обычном такси не разместишь. Были введены утвержденные тарифы, по которому семью перевозят. И, мне кажется, это хороший опыт, в больших городах должен прижиться добавил Рыбальченко

Ранее в Общественной палате предложили законодательно закрепить требование о том, что водители такси эконом-класса должны иметь не менее одного детского кресла в автомобиле, а в машинах тарифов "комфорт" и выше необходимо не менее двух.