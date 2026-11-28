Эксперт Степанов: проект тоннеля под Днепром почти наверняка останется на бумаге

Эксперт усомнился в том, что проект тоннеля под Днепром будет реализован Эксперт Степанов: проект тоннеля под Днепром почти наверняка останется на бумаге

Москва28 ноя Вести.Проект тоннеля под Днепром в Киеве, который призван создать дополнительное сообщение между правым и левым берегами столицы, почти наверняка останется лишь на бумаге. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра анализа передовых технологий МГТУ им. Н.Э. Баумана Александр Степанов.

В Киеве рассматривают возможность строительства подземного тоннеля под рекой Днепр. За основу хотят взять старый проект середины 2000-х от Галицкой площади под проспектом Тараса Шевченко до станции метро Бориспольская.

Конечно же, подобные крупные инфраструктурные проекты сразу станут достоянием не только общественности, но и соответствующих разведывательных инструментов, что позволит внести их в список приоритетных целей на ликвидацию заявил Александр Степанов

По его словам, подобные проекты с высокой долей вероятности останутся на бумаге, но не исключено, что кто-то эти бюджеты сможет получить, освоить, а впоследствии скрыться с территории Украины.

Маршрут удобный и для переброски оружия отметил эксперт

Недалеко от Галицкой площади находится главный железнодорожный узел города - Киев-Пассажирский. Туда же упирается Берестейский проспект, та самая артерия, которая питает вражеское производство беспилотников, подчеркнул эксперт.