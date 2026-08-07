Москва7 авгВести."Звук взрыва", который слышали днем в пятницу над московским регионом, не похож на переход самолета на сверхзвуковую скорость, его причиной скорее мог стать сильный разряд молнии, заявил KP.RU экс-пилот, эксперт по безопасности Александр Романов.
Звук был слышен в Подмосковье и разных районах Москвы, в соцсетях предположили, что источником звука мог быть переход на сверхзвуковую скорость самолета Су-35.
Я тоже слышал этот звук, будучи в этот момент в Подмосковье. Это не было похоже на пролет сверхзвукового самолета. Он другой. Больше похоже на грозу, сильный разряд молниисказал Романов
По его словам, сильный разряд молнии может быть связан с жарой, которая стоит в московском регионе.
...Разряд же произошел, а звук пошел с разрывом в несколько секунд, мы и слышали в разных районах его по-разному. К тому же в Подмосковье это все сопровождается сильным ливнем. Мои предположения, что это все же разряд молнииотметил экс-летчик
Столичные аэропорты работают штатно, в Росавиации и Минобороны никаких заявлений не делали, добавляет KP.RU.
Ранее МЧС предупреждало, что на востоке Подмосковья днем в пятницу ожидается жара до 35 градусов.