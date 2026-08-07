Экс-пилот Романов: "взрыв" над Москвой похож на звук от сильного разряда молнии

Эксперт: "звук взрыва" над Москвой мог быть связан с сильным разрядом молнии Экс-пилот Романов: "взрыв" над Москвой похож на звук от сильного разряда молнии

Москва7 авг Вести."Звук взрыва", который слышали днем в пятницу над московским регионом, не похож на переход самолета на сверхзвуковую скорость, его причиной скорее мог стать сильный разряд молнии, заявил KP.RU экс-пилот, эксперт по безопасности Александр Романов.

Звук был слышен в Подмосковье и разных районах Москвы, в соцсетях предположили, что источником звука мог быть переход на сверхзвуковую скорость самолета Су-35.

Я тоже слышал этот звук, будучи в этот момент в Подмосковье. Это не было похоже на пролет сверхзвукового самолета. Он другой. Больше похоже на грозу, сильный разряд молнии сказал Романов

По его словам, сильный разряд молнии может быть связан с жарой, которая стоит в московском регионе.

...Разряд же произошел, а звук пошел с разрывом в несколько секунд, мы и слышали в разных районах его по-разному. К тому же в Подмосковье это все сопровождается сильным ливнем. Мои предположения, что это все же разряд молнии отметил экс-летчик

Столичные аэропорты работают штатно, в Росавиации и Минобороны никаких заявлений не делали, добавляет KP.RU.

Ранее МЧС предупреждало, что на востоке Подмосковья днем в пятницу ожидается жара до 35 градусов.