Канатоходец прошел на высоте 70 метров над Розовыми скалами в Башкирии

Экстремал прошел по стропе на высоте 70 метров над Розовыми скалами в Башкирии Канатоходец прошел на высоте 70 метров над Розовыми скалами в Башкирии

Москва8 сен Вести.Слэклайнист из Уфы Сергей Шилов прошел по натянутой стропе над Розовыми скалами в Белорецком районе Башкирии, передает местный канал UTV.

Мужчина работает специалистом по уходу за деревьями и промышленным альпинистом. Более 10 лет он увлекается слэклайном более 10 лет.

Когда я иду по стропе, чувствую себя всегда по-разному. Иногда страх. Иногда восторг. Интересно со всем этим справляться, доходить до конца сказал Шилов

Он добавил, что на Розовых скалах получилась очень тяжелая линия с точки зрения баланса, и был спортивный интерес ее пройти.