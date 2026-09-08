Москва8 сенВести.Слэклайнист из Уфы Сергей Шилов прошел по натянутой стропе над Розовыми скалами в Белорецком районе Башкирии, передает местный канал UTV.
Мужчина работает специалистом по уходу за деревьями и промышленным альпинистом. Более 10 лет он увлекается слэклайном более 10 лет.
Когда я иду по стропе, чувствую себя всегда по-разному. Иногда страх. Иногда восторг. Интересно со всем этим справляться, доходить до концасказал Шилов
Он добавил, что на Розовых скалах получилась очень тяжелая линия с точки зрения баланса, и был спортивный интерес ее пройти.