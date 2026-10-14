Экстрим-парк в Адыгее, где ребенок сорвался с качелей в ущелье, работал незаконн

Экстрим-парк в Адыгее, где ребенок упал с качелей в ущелье, был нелегальным Экстрим-парк в Адыгее, где ребенок сорвался с качелей в ущелье, работал незаконн

Москва14 окт Вести.Прокуратура Майкопского района Адыгеи выяснила, что экстрим-парк, где ребенок сорвался с аттракциона в обрыв, работал незаконно. Об этом сообщается на канале регионального ведомства в MAX.

Прокуратура установила, что парк расположен на земельном участке, который был занят индивидуальным предпринимателем самовольно в отсутствие правоустанавливающих документов. Руководством парка допускались многочисленные нарушения законодательства говорится в сообщении

Предпринимателя привлекли к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 120 тысяч рублей. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ в связи с травмированием ребенка на аттракционе.

Прокуратура направила в суд иск с требованием к руководству парка об освобождении земельного участка и взимании платы за его использование.

Ранее сообщалось, что ребенок сорвался с амплитудных качелей в ущелье Мишоко. Его госпитализировали с травмами.