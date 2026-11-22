Москва22 нояВести.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту травмирования двух девочек в цирке в Томске. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Инцидент произошел 22 ноября. Во время 15-минутного антракта, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, световая конструкция рухнула на двух девочек четырех и восьми лет.
По данному факту следственными органами СК России по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)говорится в сообщении
Глава СК поручил руководству СУ СКР по томской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.