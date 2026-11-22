Четырехлетняя девочка попала в больницу после падения аппаратуры в цирке Томска

Девочка попала в больницу после инцидента в цирке в Томске Четырехлетняя девочка попала в больницу после падения аппаратуры в цирке Томска

Москва22 ноя Вести.Девочка четырех лет попала в травматологическое отделение после падения на нее светового оборудования в цирке в Томске, сообщило РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Четырехлетняя девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в травматологическое отделение. Восьмилетняя пострадавшая получила амбулаторную помощь рассказали в депздраве

Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября. Как рассказали очевидцы, в 15-минутный антракт, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, световая конструкция рухнула на двух девочек.

Возбуждено уголовное дело. Проверка обстоятельств произошедшего находится на контроле в прокуратуре.