Москва22 нояВести.Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил проверить обстоятельства, при которых в городском цирке на детей упала световая конструкция. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.
Информация о происшествии, распространилась в соцмедиа. Как рассказали очевидцы, в 15-минутный антракт, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, световая конструкция рухнула на двух девочек.
Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации досуга, а также соблюдению правил эксплуатации аттракционов и технического состояния конструкцийговорится в сообщении
В случае выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.
Глава регионального надзорного ведомства взял под личный контроль ход и результаты проверки.