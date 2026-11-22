В томском цирке на детей упала световая конструкция, прокуратура начала проверку

Томская прокуратура проверит информацию о травмировании детей в цирке В томском цирке на детей упала световая конструкция, прокуратура начала проверку

Москва22 ноя Вести.Прокурор Томской области Сергей Ломакин поручил проверить обстоятельства, при которых в городском цирке на детей упала световая конструкция. Об этом в MAX сообщает региональное ведомство.

Информация о происшествии, распространилась в соцмедиа. Как рассказали очевидцы, в 15-минутный антракт, когда дети за дополнительную плату катались на качелях под куполом, световая конструкция рухнула на двух девочек.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних при организации досуга, а также соблюдению правил эксплуатации аттракционов и технического состояния конструкций говорится в сообщении

В случае выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности.

Глава регионального надзорного ведомства взял под личный контроль ход и результаты проверки.