Стала известна предварительная причина обрушения качелей с детьми в Томске Причиной обрушения конструкции с детьми в Томске мог стать дефект троса

Москва23 ноя Вести.По предварительной версии, причиной обрушения подвесной конструкции с детьми в цирке в Томске стал дефект веревки, на которой она держалась. Об этом рассказал заместитель директора цирка Николай, сообщает "Вести-Томск".

По словам замдиректора, для конструкции использовали туристический трос для горных походов, а на все оборудование были необходимые сертификаты.

Как показывает сертификат, эти веревки изготавливают в Белоруссии. Может, во время транспортировки был удар, из-за чего они и повредились цитирует слова Николая "Вести-Томск"

Отмечается, что данная конструкция используется в цирке уже давно, и перед каждым переездом в новый город и перед представлениями ее проверяют на целостность и наличие дефектов.

Инцидент произошел во время антракта: детям предложили прокатиться на подвесных качелях под куполом. По словам матери одной из пострадавших, двух девочек подняли наверх и начали раскачивать, а затем на них упала светящаяся балка. Детей сразу опустили. Прибывшие на вызов медики оказали им помощь и увезли в больницу. Четырехлетняя девочка находится в травматологическом отделении в состоянии средней тяжести, ее самочувствие оценивается как удовлетворительное. Восьмилетней девочке помощь оказали амбулаторно.

Прокуратура Томской области проводит проверку по факту случившегося, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Цирк прибыл в Томск из Крыма. Гастроли планировали до 6 декабря, однако после инцидента зрители стали массово возвращать билеты.