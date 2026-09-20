Эстонская полиция пресекла акцию портала Delfi у посольства России в Таллине Полиция Эстонии разогнала акцию портала Delfi у посольства РФ в Таллине

Москва20 сен Вести.Попытка эстонской медиакомпании Delfi провести в Таллине акцию, направленную против выборов в Государственную думу, была оперативно пресечена сотрудниками полиции. Об этом РИА Новости сообщил временный поверенный в делах РФ в Эстонии Камран Абилов.

Новостной портал Delfi в воскресенье сообщил, что организует акцию возле российского посольства в Таллинне. Там была установлена урна, в которую желающие могут опустить свой голос.

На выходе из здания дипломатической миссии группой лиц проводится опрос мнения, напротив посольства с 12.00 - немногочисленные акции протеста. Предпринятая издательством Delfi после получения отказа в доступе на участок попытка установки рядом с российским представительством мусорного бака своевременно пресечена полицией сказал Абилов

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Латвии и Эстонии запугивают россиян, которые желают проголосовать на выборах в Госдуму.