Москва11 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло неподалеку от поселка Ергач на трассе Пермь – Екатеринбург.
Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Кунгурского муниципального округа Сергей Толчин, в ДТП попали работники администрации Кунгурского округа.
Сегодня вблизи поселка Ергач на трассе Пермь-Екатеринбург микроавтобус с сотрудниками администрации Кунгурского округа столкнулся с фурой. Оперативно выехал на место авариинаписал чиновник
Известно, что четверо чиновников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще трое отказались от госпитализации после осмотра в медицинском учреждении.
Отмечается, что сотрудники администрации направлялись в Пермь на форум "Со знанием дела".