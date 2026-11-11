Микроавтобус с чиновниками из Кунгура столкнулся с фурой, есть пострадавшие

Ехавшие на форум чиновники из Кунгура попали в ДТП, в больнице четыре человека Микроавтобус с чиновниками из Кунгура столкнулся с фурой, есть пострадавшие

Москва11 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло неподалеку от поселка Ергач на трассе Пермь – Екатеринбург.

Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Кунгурского муниципального округа Сергей Толчин, в ДТП попали работники администрации Кунгурского округа.

Сегодня вблизи поселка Ергач на трассе Пермь-Екатеринбург микроавтобус с сотрудниками администрации Кунгурского округа столкнулся с фурой. Оперативно выехал на место аварии написал чиновник

Известно, что четверо чиновников госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще трое отказались от госпитализации после осмотра в медицинском учреждении.

Отмечается, что сотрудники администрации направлялись в Пермь на форум "Со знанием дела".