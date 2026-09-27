Елисаветинский крестный ход пройдет в Подмосковье в 15-й раз Елисаветинский крестный ход в 15-й раз проведут в подмосковном Ильинском-Усово

Москва27 сен Вести.Елисаветиснкий крестный ход в 15-й раз пройдет в подмосковном Ильинском-Усово 27 сентября, в праздник Воздвижения Креста Господня, сообщило РИА Новости со ссылкой на организатора мероприятия – фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

В историческом Императорском имении "Ильинское-Усово" состоится XV Елисаветинский крестный ход… Традиционно крестный ход проводится в день, ближайший к именинам великой княгини Елизаветы Федоровны (день памяти святой праведной Елисаветы, матери Иоанна Крестителя). В этом году событие приурочено к важным памятным датам: 130-летию священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны, к 135-летию присоединения к православию великой княгини Елизаветы Федоровны и 135-летию назначения на пост Московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича сообщили в фонде

Там также уточнили, что крестный ход начнется у храма в Ильинском сразу после литургии, в 12.30. Шествие возглавит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Участники переправятся через Москву-реку на плотах и с помощью понтонных мостов и прибудут к храму Спаса Нерукотворного Образа в Усово для последующего молебна.

У храма пройдет ярмарка, а также благотворительная акция "День белого цветка", средства от которой направят участника СВО, получившим травмы в ходе службы.