В Калининграде сделали 100 елочных игрушек по мотивам "Сказки о царе Салтане"

Елочные игрушки из янтаря на тему "Сказки о царе Салтане" сделали в Калининграде В Калининграде сделали 100 елочных игрушек по мотивам "Сказки о царе Салтане"

Москва27 ноя Вести.В Калининграде сделали 100 елочных игрушек из янтаря на сюжет "Сказки о царе Салтане" Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Калининградского янтарного комбината.

По данным издания, каждая игрушка весит 30 граммов, а высота составляет 6 сантиметров. Среди фигур – Царевна-лебедь, дядька Черномор и белочка с орешком.

Специалисты сначала сделали заготовки из мелких франций янтаря, переплавив его под воздействием высокой температуры и давления. Так они изменили цвет камня с бледно-желтого на коньячный, сделали его более плотным и прочным. Затем из прессованной заготовки на фрезерных станках вырезали сами фигурки героев сказки. Для каждого персонажа прописали отдельную программу, чтобы автоматика проработала детали елочной игрушки с точностью до микрона.

До совершенства игрушки доводил мастер. Он вручную шлифовал и полировал их, а затем расписывал акрилом.