Епископ Павлово-Посадский назвал причину стойкости иранцев в конфликте с США Епископ Силуан объяснил феномен стойкости иранцев в войне с США

Москва12 июл Вести.Стойкость граждан Ирана в войне с США опирается на религиозную мотивированность, заявил ИС "Вести" заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Павлово-Посадский Силуан.

По его словам, в экономическом отношении и по числу населения Исламская республика гораздо слабее своих противников.

Мне кажется, что одним из краеугольных условий ее стойкости является религиозная мотивированность населения. Иран — это религиозная страна, а не секулярная, как большинство стран Запада. И это оказывается достаточным основанием для консолидации отметил Силуан

Епископ обратил внимание, что среди иранцев есть противники конфликта, но перед лицом врага все население сплотилось.

Этого бы не произошло, если бы это не было религиозное общество. Это хороший урок нам, который как раз указывает на те духовные основания, которые необходимы для того, чтобы победить иррационально мотивированного врага заключил епископ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также отметил сплоченность граждан Ирана.