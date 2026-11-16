ЕР предлагает Аргентине и Эфиопии скоординировать меры против неоколониализма

ЕР призвала партнеров из Аргентины и Эфиопии противодействовать неоколониализму ЕР предлагает Аргентине и Эфиопии скоординировать меры против неоколониализма

Москва16 ноя Вести.Партия "Единая Россия" (ЕР) направила приглашения представителям Хустисиалистской партии Аргентины и Партии процветания Эфиопии присоединиться к созданию юридических механизмов для борьбы с неоколониализмом, сообщили в пресс-службе российской политической партии.

Отмечается, что по поручению председателя ЕР Дмитрия Медведева в 2027 году запланирован научно-практический семинар по этой теме.

Приглашение зарубежным коллегам передал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев в ходе встреч на полях Генеральной ассамблеи движения "За свободу наций!".

На ассамблее "Единая Россия" подписала с зарубежными политическими силами два документа: с Хустисиалистской партией Аргентинской Республики — соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, с Партией процветания Эфиопии — о стратегическом взаимодействии.

В беседе с генеральным секретарем – зампредом Партии процветания Эфиопии Адемом Фарахом Якушев заявил, что подписанный документ призван вывести межпартийные отношения на более высокий уровень.

Он предложил эфиопской стороне в перспективе рассмотреть заключение соглашений о противодействии электоральному и финансово-экономическому неоколониализму.

Якушев отметил, что эта встреча стала первой после выборов в Госдуму, на которых "Единая Россия" получила 349 мандатов. По словам секретаря Генсовета ЕР, обновленный состав фракции намерен содействовать развитию межпарламентского сотрудничества.

С секретарем по международным отношениям Хустисиалистской партии Аргентины Густаво Адольфо Менендесом Якушев обсудил развитие межпартийных и межпарламентских связей.

ЕР также выступила за расширение взаимодействия на площадках БРИКС и приглашение аргентинских партнеров на мероприятия в форматах "БРИКС плюс" и "БРИКС и страны–партнеры".

Кроме того, Якушев провел встречу с лидером молодежного крыла Бхаратия Джаната Парти, депутатом Лок Сабхи (нижняя палата парламента) Индии Хемангом Джоши.

Он предложил в 2027 году, когда Россия и Индия отметят 80-летие установления дипломатических отношений, организовать взаимные визиты молодых политиков двух стран.

В "Единой России" напомнили, что развитие сотрудничества с Индией является отдельным пунктом народной программы партии.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Запад продолжает взаимодействовать со странами Юга и Востока в духе колониальной парадигмы.