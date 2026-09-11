В ЕР предложили заранее определять обязательства застройщиков при реализации КРТ

"Единая Россия" выступает за развитие подходов к возведению социальных объектов В ЕР предложили заранее определять обязательства застройщиков при реализации КРТ

Москва11 сен Вести."Единая Россия" предлагает заранее закреплять обязательства застройщиков при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил в беседе с ТАСС секретарь генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

По его словам, необходимо заранее определять перечень социальных объектов, которые должен возвести застройщик, а также сроки их возведения.

Опыт показывает, что это эффективно работает на практике. Ключевой вопрос здесь - экономика проекта. Социальные обязательства нужно определять еще на старте КРТ и заранее учитывать в финансовой модели заявил он

Социальные обязательства застройщика следует зафиксировать на начальном этапе реализации проекта, чтобы бизнес понимал объем необходимых вложений, а муниципалитет - сроки получения объектов. "Иначе дополнительная нагрузка может поставить под удар саму концепцию и в конечном счете сократить возможности для дальнейшего развития территории", - отметил секретарь генсовета ЕР.

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