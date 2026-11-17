Еще 39 украинских беспилотников сбили в небе над Тульской областью Миляев: в Тульской области уничтожены еще 39 вражеских БПЛА

Москва17 ноя Вести.В ночь на 17 ноября, вторник, в небе над территорией Тульской области уничтожили 39 вражеских БПЛА. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

За прошедшую ночь в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 39 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано написал глава региона в мессенджере МАХ

Он напомнил, что при обнаружении частей дронов приближаться к ним ни в коем случае нельзя, в том числе это касается элементов от уже взорвавшихся снарядов, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и набрать 112.