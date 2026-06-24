Еще три сообщения прозвучали в эфире "Радиостанции Судного дня" "Радиостанция Судного дня" передала в эфир три новых сообщения

Москва24 июн Вести."Радиостанция Судного дня", также известная как "жужжалка", в среду передала в эфир еще три новых сообщения. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который ведет мониторинг вещания.

Так, в 13:03 по московскому времени в эфире прозвучали слова "полуостров" и "слухоблин", в 13:52 – "лессолитр", а в 14:28 – "фрицотютя" и "маклер". До этого радиостанция передала еще восемь сообщений.

УВБ-76 — это военная радиостанция, которая была создана в 1970-х годах. Основную часть времени она транслирует лишь короткий жужжащий сигнал, за что получило прозвище "жужжалка".

В эфире УВБ-76 часто передаются настоящие и выдуманные слова, а также последовательности чисел. Предназначение станции неизвестно, однако некоторые пользователи сети связывают ее послания с мировыми событиями.