Москва16 октВести.Проезд транспорта по дороге на выезде из Ярославля в сторону Москвы снова доступен для движения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

отметил глава региона в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что ночью 16 октября в Ярославле временно перекрыт выезд на трассу в сторону Москвы в целях безопасности