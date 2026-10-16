Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы полностью возобновлено

Евраев: движение транспорта на выезде из Ярославля восстановлено Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы полностью возобновлено

Москва16 окт Вести.Проезд транспорта по дороге на выезде из Ярославля в сторону Москвы снова доступен для движения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено отметил глава региона в мессенджере МАХ

Ранее сообщалось, что ночью 16 октября в Ярославле временно перекрыт выезд на трассу в сторону Москвы в целях безопасности