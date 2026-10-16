Москва16 октВести.Проезд транспорта по дороге на выезде из Ярославля в сторону Москвы снова доступен для движения. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановленоотметил глава региона в мессенджере МАХ
Ранее сообщалось, что ночью 16 октября в Ярославле временно перекрыт выезд на трассу в сторону Москвы в целях безопасности