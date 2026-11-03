Москва3 нояВести.Автомобильное движение из Ярославля в сторону Москвы, которое было перекрыто на фоне атаки беспилотников, восстановлено. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановленосказано в сообщении
Он добавил, что общественный транспорт начал курсировать по обычным маршрутам.
Ранее глава региона сообщил, что силы ПВО и РЭБ уничтожили над регионом 124 беспилотника. В результате повреждения получил НПЗ в Ярославле, возник пожар, пострадали двое сотрудников.