Москва12 окт Вести.Главным врагом для евроатлантистов и главы киевского режима Владимира Зеленского становится президент США Дональд Трамп. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

Он отметил, что основная деятельность европолитиков – это идеология.

В Европе основа всего того, что они делают — это ж идеология. Это уже даже не политика. Они не могут объяснить европейские эти политиканы, а в чем заключается их политика по отношению к современному миру, к России, к Соединенным Штатам? Это идеология, они отвергают Россию… на идеологической основе Америку на идеологической основе. Кстати, очень интересно, как антироссийская коалиция превращается в антитрамповскую. Это любопытно. То есть главным врагом для евроатлантистов и примкнувшего к ним Зеленского становится Трамп, потому что это источник его проблем прокомментировал политолог

Ранее Евстафьев заявлял, что, если Трамп с Зеленским также как и один из его предшественников Джордж Буш-старший с панамским диктатором Мануэлем Норьегой, то это станет сильным шагом со стороны американского лидера.