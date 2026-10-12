Евстафьев: с Зеленским нужно поступить также, как с экс-главой Панамы Норьегой Евстафьев: повторение опыта Норьеги будет сильным шагом со стороны США

Москва12 окт Вести.Если американский лидер Дональд Трамп поступит с главой киевского режима Владимиром Зеленским также, как в США когда-то поступили с панамским лидером Мануэлем Норьегой, это станет сильным шагом с его стороны. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев.

Он добавил, что США свергли, арестовали и осудили панамского диктатора Норьегу. Такая же судьба может ожидать и Зеленского.

Что мешает провернуть в отношении Зеленского американцам ту же самую историю, что с Мануэлем Норьегой? Да, Мадуро — это все-таки был относительно легитимный и, хотя бы частично признанный в том числе крупными государствами, лидер государства. Норьега — это вообще был военный лидер, и в качестве такового они его похищали и вывозили в Нью-Йорк. Сейчас очень быстро выяснится, я думаю, что это будет следующий этап. Это, кстати, очень будет сильный шаг со стороны Трампа прокомментировал он

Ранее журналист Валентин Богданов заявил, что президент США Дональд Трамп при подготовке и проведении операции в Венесуэле вдохновлялся своим предшественником Джорджем Бушем-старшим. Он вспомнил, что в 1989 году американцы так же вторглись в латиноамериканскую Панаму – с целью свергнуть и арестовать президента Мануэля Норьегу.