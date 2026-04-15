Москва15 апр Вести.В комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Евстафьев сравнил Ормузский пролив с восточным базаром.

Он объяснил, что главный торговец в Ормузском проливе – президент США Дональд Трамп, который хочет ухватить свой доллар.

Мы говорим, меня меньше, кстати, сейчас начала волновать ситуация в Ормузском проливе, потому что это такой восточный базар, восточная торговля, где все торгуются. Понятно, за что торгуется, с моей точки зрения, Трамп... Я так понимаю, что речь идет о том, что на каждую баррель нефти будет в среднем накручиваться по 3 доллара с точки зрения пошлин. Я думаю, какая-то часть пойдет Ирану, какая-то часть пойдет Оману, а Трамп хочет свой доллар. И ему этот доллар не дают. Вот я так понимаю, но это восточный базар рассказал он

Также эксперт привел в пример ситуацию с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который путает Восток с Европой.

Он приехал на восточный базар торговаться вот с этими, со всеми: я ухожу, заберите ваши финики, да, я, значит, пришлю бандитов, потом через пять минут возвращается, говорит, ну что, на 50 филсоф скинул? Ну, скинул, ну по рукам. А он думает, он приехал на переговоры западного типа. Но так не бывает. На Востоке так не бывает добавил он

Ранее Вэнс рассказал о провале переговоров между США и Ираном. При этом он отметил, что Вашингтон сделал Тегерану "наилучшее" предложение.