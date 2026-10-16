Москва16 октВести.Уголовное расследование в отношении бизнесмена Станислава Маслова, обвиняемого в покупке тел из морга Александровской больницы приостановили, поскольку фигурант подписал контракт с Минобороны, сообщает ТАСС.
Тела умерших учредитель петербургской фирмы "Анабиос" использовал в собственных коммерческих интересах.
Обвиняемый … заключил контракт с Министерством обороны, в связи с чем следствием удовлетворено ходатайство воинской части, и фигурант был освобожден из-под стражисказано в сообщении
Фигурант отправился в зону СВО.