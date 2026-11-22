Фигуранта дела о хищении при поставках тушенки на СВО вернули в СИЗО из больницы

Фигуранта дела о хищении при поставках тушенки на СВО Вислобокова вернули в СИЗО Фигуранта дела о хищении при поставках тушенки на СВО вернули в СИЗО из больницы

Москва22 ноя Вести.Коммерческого директора "Нармяспрома" Дмитрия Вислобокова, фигурирующего в деле о хищении 700 млн рублей при поставках консервов в зону проведения специальной военной операции, вернули в следственный изолятор из больницы, где он проходил обследование, сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката фигуранта Роберта Зиновьева.

Ранее адвокаты Вислобокова просили отпустить его из СИЗО в связи с наличием у него тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. 24 октября стало известно, что мужчина будет направлен в больницу при СИЗО-1 "Матросская тишина" на обследование.

В результате стационарного лечения подтверждены имеющиеся у Вислобокова диагнозы, его вернули в СИЗО. На момент выписки его состояние оценивалось как удовлетворительное рассказал Зиновьев

Вислобоков проходит по уголовному делу в отношении полковника Виктора Таразевича о хищении 700 млн рублей на поставках в 2024-2025 годах некачественной тушенки на СВО. По данным следствия, в 2024–2025 годах подозреваемые путем обмана присвоили деньги Минобороны, предназначенные для закупки и поставки мясных консервов.