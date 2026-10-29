Сбербанк обогнал "Газпром" и "Роснефть" в рейтинге РБК по выручке за 2025 год

Финансовая компания впервые стала лидером по выручке в России Сбербанк обогнал "Газпром" и "Роснефть" в рейтинге РБК по выручке за 2025 год

Москва29 окт Вести.Сбербанк по итогам 2025 года впервые возглавил рейтинг РБК 500 — крупнейших по выручке компаний России, — обогнав "Газпром" и "Роснефть" и став первой в истории рейтинга организацией финансового сектора на первом месте, сообщает РБК.

Ранее Сбербанк не поднимался выше третьей строчки, а в свежем ренкинге за 2025 год обогнал по выручке нефтегазовых гигантов ("Газпром" и "Роснефть"), занимавших первые места в рейтинге на протяжении последнего десятилетия. пишет издание

Выручка Сбербанка достигла 11,7 трлн руб., и это единственный случай в рейтинге, когда годовая выручка компании превысила 10 трлн руб. Ближайший к Сбербанку "Газпром" по итогам 2025 года заработал 9,8 трлн руб.

Совокупная выручка вошедших в рейтинг финансовых компаний составила 31,3 трлн руб. против 31,7 трлн руб. у нефтегазовых, то есть финансовый сектор почти сравнялся с нефтегазовым. При этом результат финансовых организаций за год вырос на 24%, а нефтегазовых сократился почти на 14%.

По мнению опрошенных РБК экспертов, лидерство Сбербанка объясняется масштабом его бизнеса и в целом удачным для финансового сектора 2025 годом. Они также отметили, что прямое сравнение выручки банка с показателями промышленных и нефтегазовых компаний не вполне корректно из-за специфики формирования банковских доходов. В методологии РБК 500 банковская выручка включает валовые процентные и комиссионные доходы, а не чистые, выручку от небанковской деятельности, а также чистые доходы от страхового и пенсионного бизнеса.

Подъему Сбербанка, по утверждению аналитиков, способствовало и ослабление позиций традиционных лидеров рейтинга. В 2025 году нефтегазовые компании столкнулись с менее благоприятным сочетанием цен на нефть и курса рубля, а банку помогло снижение выручки некоторых сырьевых компаний.