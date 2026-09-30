Москва30 сен Вести.Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 наиболее прибыльных российских компаний, первое место в нем занял "Сбер".

Согласно данным издания, чистая прибыль кредитной организации за 2025 год достигла 1 705,9 триллиона рублей. Годом ранее этот показатель равнялся 1,58 триллиона рублей. Таким образом, рост составил около 8%.

В топ-5 вошли "Газпром" - чистая прибыль 1 348,4 триллиона рублей, "Роснефть" - 544 миллиарда рублей (в 2024 году - 1,341 триллиона рублей), ВТБ - 502,1 миллиарда рублей (год назад - 551,4 миллиарда рублей).

Список замыкает крупнейший золотодобытчик России — ПАО "Полюс" (314,1 миллиарда рублей против 305,5 миллиарда в 2024 году).

В качестве источников данных Forbes рассматривал опубликованная компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность, а также данные ФНС России и Росстата.

Президент Владимир Путин высоко оценил показатели прибыли "Сбера" по итогам прошлого года.