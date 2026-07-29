"Сбер" вошел в топ-100 крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500

В престижном рейтинге Fortune Global 500 "Сбер" расположился на 64-й позиции "Сбер" вошел в топ-100 крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500

Москва29 июл Вести."Сбер" занял 64‑е место в рейтинге Fortune Global 500, подтвердив статус одной из крупнейших компаний мира. Об этом говорится на сайте издания.

При этом "Сбер" оказался выше Tesla в рейтинге, а по сравнению с 2025 годом улучшил результат на 38 мест.

Тройку лидеров составили американские Amazon и Walmart, а третье место заняла китайская State Grid.

Fortune Global 500 — это рейтинг журнала Fortune, объединяющий 500 крупнейших компаний планеты. Список составляется на основе выручки организации.

Ранее сообщалось, что "Сбер" вложил более 5 млрд рублей в поддержку культурных проектов в 2025 году.

До этого в "Сбере" обозначили риск исключения человека из принятия решений в мире ИИ.