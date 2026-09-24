Москва24 сен Вести.Российский предприниматель, экс-совладелец "Лукойла" Леонид Федун возглавил рейтинг из 19 крупнейших налогоплательщиков в РФ с НДФЛ свыше одного млрд рублей. Список предоставил Forbes, опираясь на оценку своих аналитиков.

По подсчетам издания, Федун по итогам 2025 года заплатил НДФЛ в размере 12,19 млрд рублей. Миллиардер возглавил рейтинг с большим отрывом. На втором месте – глава "Новатэка" Леонид Михельсон с НДФЛ 7,25 млрд. Он же возглавлял аналогичный рейтинг в 2025 и 2024 годах.

В этот список мы включаем бизнесменов, личный доход которых в отчетном периоде превысил 6,67 млрд рублей, и самостоятельно вычисляем производную от такого дохода – НДФЛ. Конечно, у нас нет точных данных, так как размер уплаченного НДФЛ охраняется налоговой тайной. Поэтому мы использовали общедоступные сведения уточнили в журнале

В пятерку рейтинга также вошли бывший генеральный директор автомобильной компании "Соллерс" Вадим Швецов, владелец "Великолукского мясокомбината" Владимир Подвальный и сооснователь медицинской компании "Семейный доктор" Владислав Тимохин.

Федун в 2025 году продал все имеющиеся у него акции "Лукойла" самой компании. Сделка официально не комментировалась сторонами, о ней написало агентство Reuters.