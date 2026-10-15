Доля топ-10 банков в прибыли сектора сократилась впервые за три года Доля игроков из топ-10 в совокупной прибыли банков снизилась до 72%

Москва15 окт Вести.Доля банков из топ-10 по активам в совокупной прибыли российского банковского сектора сократилась впервые за три года: с 75% в конце прошлого года до 72% по итогам января — июля 2026 года (в первом квартале показатель опускался до 67%). Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитический обзор рейтингового агентства "Эксперт РА".

Эксперты связывают изменение структуры доходов с двумя факторами: высокими непроцентными доходами кредитных организаций, занимающих с 11-го по 50-е место (они обеспечили 24% прибыли сектора), и реализацией кредитных рисков у лидеров рынка.

На фоне дорогого обслуживания заемщиками накопленных долгов у крупнейших банков выросла концентрация рисков и увеличилась необходимость создания дополнительных резервов. При этом по итогам 2026 года общая прибыль российского банковского сектора может обновить рекорд и достичь 4–4,2 трлн рублей.