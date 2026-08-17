Москва17 авгВести.В Белгородской области мужчина тяжело ранен в результате удара FPV-дрон по автомобилю, сообщил региональный оперштаб.
В Белгородском округе в селе Нечаевка FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчина с проникающим осколочным ранением грудной клетки госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние тяжелое. Машина сгорелаговорится в публикации штаба в мессенджере MAX
Кроме того, до четырех увеличилось число пострадавших бойцов отряда самообороны, которые попали под удар FPV-дрона по автомобилю между селами Нечаевка и Никольское. В больницу обратился боец с акубаротравмой. После оказания помощи его отпустили домой.
В ряде населенных пунктов Белгородской области в результате атак беспилотников повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автомобили.