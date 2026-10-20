Франции не хватит дизеля из Саудовской Аравии, чтобы справиться с кризисом Эксперт Бондаренко: саудовские поставки дизеля не разрешат кризис во Франции

Москва20 окт Вести.Договор о поставках дизельного топлива на французский рынок из Саудовской Аравии не поможет справиться с топливным кризисом в стране. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

По ее словам, большую роль в разрешении кризиса сыграет высвобождение на внутренний рынок около 10 миллионов баррелей дизельного топлива из собственных резервов.

[Договор] не решит, потому что саудовские поставки – это порядка 3-3,5% потребления дизеля во Франции, и договор заключен только на октябрь-ноябрь… Собственно, Франция сама сказала, что она выпустит порядка 10 миллионов баррелей из ее стратегического резерва – это вот уже более существенно и должно снизить цену на бензин в стране объяснила Бондаренко

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон договорился о поставках 95 тысяч тонн дизельного топлива из Саудовской Аравии в течение октября и ноября. Кроме того, заключено соглашение с ОАЭ и Бахрейном о ежемесячных поставках дизтоплива – всего 200 тысяч в месяц.